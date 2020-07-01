Главный санитарный врач Алматы заразился коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что заразился коронавирусом.

По словам Бекшина, у него бессимптомная форма вируса.

«Это COVID-19, но бессимптомная форма. Я продолжаю работать удаленно, потому что некогда болеть», - рассказал он.

Ранее сообщали о положительном тесте на коронавирус у Нурсултана Назарбаева. По словам пресс-секретаря Елбасы, Назарбаев продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации. Согласно утвержденному протоколу личные контакты первого президента с другими лицами ограничены.

14 июня стало известно, что министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом. Состояние здоровья министра на вечер 15 июня оценивалось как средней степени тяжести, у него пневмония. У пресс-секретаря президента Токаева Берика Уали также был подтвержден коронавирус.

ВОЗ включила Кыргызстан и Казахстан в список стран, где стремительно растет число зараженных коронавирусом.





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