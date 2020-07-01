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  1 июля 2020
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В Узбекистане коронавирусом заражены еще 124 человека

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 1 июля в Узбекистане количество больных, инфицированных коронавирусом составляет 8627 (+124).

Из новых случаев, 85 зафиксированы среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа).

24 — в городе Ташкенте (из них 11 среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин, 13 среди населения);

2 — в Ташкентской области (у водителей международных грузоперевозок);

5 — в Бухарской области (из них 1 среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин, 4 среди населения);

7 — в Хорезмской области (из них 3 среди контактировавших с инфицированными и взятых на карантин, 4 среди населения);

1 — в Республике Каракалпакстан среди населения.

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