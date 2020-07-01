Юная монголка Мөнхзул Төрмөнх сыграет с индийской шахматисткой

CentralAsia (MNG) - Международный мастер, чемпионка Азии по шахматам Мөнхзул Төрмөнх в четверть финале сыграет с Вайшали из Индии.

Позднее в среду Вайшали одержала победу над болгарским оппонентом со счетом 6:5, обойдя таких сильных игроков, как Валентина Гунина и Алина Кашлинская, на отборочных этапах.





Молодой индийский гроссмейстер Р. Вайшали одержала победу над бывшей чемпионкой мира Антаонетой Стефановой на первом этапе чемпионата FIDE по шахматам среди женщин по быстрым шахматам.





Игрок из Ченнаи, сестра вундеркинда Рамешбабу Прагнанандха и победитель чемпионата Азии по блицу в 2017 году, встретится с Т.Мөнхзулом в последних восьми схватках позже в четверг.





Т.Мөнхзул родилась 2002 году. Чемпионка Азии по шахматам.





Вайшали Рамешбабу (2001 года рождения) - индийская шахматистка из Ченнаи.





Она выиграла молодежный чемпионат мира по шахматам среди девушек до 14 лет и до 12 лет.





Ее младший брат Рамешбабу Прагнанандха — индийский шахматный вундеркинд, гроссмейстер (2018). Он родился 10 августа 2005, Ченнаи.

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