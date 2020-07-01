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  1 июля 2020
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 650 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 6556 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июля сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 091 (31,9%). Таким образом, в России нарастающим итогом выявлено 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 19,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 289 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 284 тыс. человек.

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