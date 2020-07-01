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  1 июля 2020
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За сутки в России от коронавируса умерли больше 200 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 216 человек, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зарегистрированы в Санкт-Петербурге – 46 и Москве – 35.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 9536 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 654 405 человек, выздоровел 422 931 пациент, под медицинским наблюдением остаются 284 тыс. пациентов.

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