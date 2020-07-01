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  1 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 13,6 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 56 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

На сегодняшний день в стране всего от коронавируса вылечились 13 614 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Нур-Султан – 2778;

- Алматы – 2201;

- Атырауская область – 1405;

- Карагандинская область – 1290;

- Западно-Казахстанская область – 966;

- Кызылординская область – 727;

- Шымкент – 705;

- Алматинская область – 574;

- Жамбылская область – 495;

- Актюбинская область – 482;

- Мангистауская область – 402;

- Павлодарская область – 396;

- Туркестанская область – 386;

- Костанайская область – 260;

- Акмолинская область – 255;

- Восточно-Казахстанская область – 233;

- Северо-Казахстанская область – 59.

Коронавирус в Казахстане
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