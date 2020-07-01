В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 13,6 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 56 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
На сегодняшний день в стране всего от коронавируса вылечились 13 614 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Нур-Султан – 2778;
- Алматы – 2201;
- Атырауская область – 1405;
- Карагандинская область – 1290;
- Западно-Казахстанская область – 966;
- Кызылординская область – 727;
- Шымкент – 705;
- Алматинская область – 574;
- Жамбылская область – 495;
- Актюбинская область – 482;
- Мангистауская область – 402;
- Павлодарская область – 396;
- Туркестанская область – 386;
- Костанайская область – 260;
- Акмолинская область – 255;
- Восточно-Казахстанская область – 233;
- Северо-Казахстанская область – 59.