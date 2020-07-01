В Монголии проходит конный марафон «Аравт» в рамках международных армейских игр

CentralAsia (MNG) - Международные «Армейские игры — 2020» пройдут одновременно в 10 странах, таких как Россия, Казахстан, Беларусь, Китай и Монголия 23 августа. Более 200 команд из 32 стран заявили о своем участии в соревнованиях.

В рамках международных армейских игр 2019 года с 3 по 8 августа в Монголии впервые прошел международный конный марафон «Аравт». Конкурс прошел в Объединенном учебном центре Вооруженных сил Монголии на полигоне Таван-Толгой. В нем приняли участие команды из восьми стран: России, Казахстана, Кыргызстана, а представители Китая и Зимбабве участвовали в качестве страны-наблюдателя.





В рамках международных армейских игр второй год в Монголии будет проходить международный конный марафон «Аравт». Кроме того, совместно с Россией планируется проведение соревнований первого этапа конкурса «Военное ралли».





Монголия впервые в этом году организует конкурс «Военное ралли», в котором примут участие шесть стран, в том числе Россия, Сербия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.





Мероприятия по приему экипировки, проведению репетиций и вручению сертификатов судьям и полевым судьям пройдут 10-22 августа, а 23 августа состоится церемония открытия Международных армейских игр, а также Международного военно-технического форума «Армия — 2020». А церемония закрытия запланирована на 5 сентября.





В преддверии фестиваля Генеральная дирекция по международному военному сотрудничеству Министерства обороны России организовала виртуальную встречу по планированию третьего этапа Международных армейских игр — 2020. На виртуальной встрече участники обсудили вопросы организации церемонии открытия, основных мероприятий и подготовки игр в соответствии с рекомендациями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в отношении глобальной пандемии COVID-19. Россия предоставляет странам-участницам и организаторам фестиваля требования к руководству и санитарно-гигиеническим условиям для участников мероприятий, предпринимаемых против инфекционных заболеваний, сообщил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил России генерал-майор А.В.Перязев.

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