США скупают мировые запасы эффективных лекарств от коронавируса, - СМИ

CentralAsia (CA) - США в борьбе с коронавирусом скупили сотни тысяч доз лекарства «Ремдесивир». Для остального мира едва ли что-то останется вплоть до осени, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как пишет британская газета The Guardian, правительство США купило более 500 тыс. доз медикамента. Это соответствует всему объему препарата, который будет произведен компанией Gilead в июле, а также 90% объема производства в августе и сентябре.

До сентября включительно в распоряжении Европы и остального мира практически не будет «Ремдесивира» для лечения пациентов с коронавирусом, пишут авторы статьи.

Данный препарат разработан американским производителем Gilead для лечения лихорадки Эбола, он не показал свою эффективность. Но как показало исследование, у пациентов с коронавирусом «Ремдесивир» может сократить время до выздоровления в среднем на четыре дня - с 15 до 11 дней.

Сокращение смертности при применении препарата пока не подтверждено. Но уже в США, Японии и Великобритании в порядке исключения уже были выданы разрешения на лечение коронавируса данным препаратом.

Массовая закупка «Ремдесевира» может быть реакцией на растущее число заражений в США. Недавно вирусолог Энтони Фаучи, консультирующий американское правительство по вопросам пандемии, предупредил, что число новых заражений может составить 100 тыс. случаев в сутки.

В свою очередь Gilead сообщил цену лечения «Ремдесивиром». Развитым странам одна ампула препарата будет предоставлена за 390 долларов. При шестикратном применении лекарства цена лечения одного пациента составит 2340 долларов. Это цена действительна и в США. Для пациентов, застрахованных страховой компанией, один флакон будет стоить 520 долларов, пишет издание.