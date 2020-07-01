У.Хурэлсух должен начать восстановление экономики как можно скорее, не занимаясь когнитивными вопросами, - президент Монголии

CentralAsia (MNG) - Спикер Великого Государственного Хурала Монголии Г.Занданшатар и Генеральный секретарь Монгольской народной партии Д.Амарбаясгалан сегодня встретились с президентом страны Х. Баттулгой и проинформировали о кандидатуре председателя Народной партии Монголии У.Хурэлсуха на пост премьер-министра Монголии и внесли предложение о согласовании.

Президент Х. Баттулга принял предложение согласовать кандидатуру на пост премьер-министра и объявил, что представит его в парламент.





Х.Баттулга выразил мнение, что должно быть сформировано правительство с профессиональным опытом и компетенцией, и работа по возрождению экономики должна начаться как можно скорее, а не заниматься познавательной деятельностью, такой как посещение аймаков и населенных пунктов.





Он также сказал, что готов поддержать и сотрудничать в реализации политики, направленной на развитие и строительство страны, такой как ориентированная на экспорт перерабатывающая промышленность и добавленная стоимость в сельскохозяйственном и минеральном секторах.





Генеральный секретарь MНП Д.Амарбаясгалан поблагодарил президента за принятие предложения о проведении переговоров с кандидатом.

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