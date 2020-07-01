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  1 июля 2020
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В прямом эфире грабитель с ножом напал на бразильскую журналистку. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  На журналистку CNN из Бразилии во время прямого эфира с ножом напал мужчина и ограбил ее. Видео момента опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел в городе Сан-Паулу, Бразилия, когда журналистка вела прямой эфир.

Как сообщили СМИ, мужчина стоял на мосту поблизости и наблюдал за съемками, в руках грабителя был нож.

Ведущий новостей сообщил, что у журналистки забрали два телефона. Она сама не пострадала. Позже полиция установила личность мужчины и задержала его.

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