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  1 июля 2020
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Дархан-Уул аймак модернизировал библиотеку для заключенных

CentralAsia (MNG) -  Агентство по исполнению судебных решений в аймаке Дархан-Уул в Монголии модернизировало библиотеку для заключенных исправительной колонии №445 в аймаке. Для них важно правильно проводить свободное время, создавать позитивную атмосферу и обеспечивать психологическую стабильность, считают инициаторы.


В библиотеке три отдельных читальных зала, около 1000 электронных книг в формате PDF и книжных полок около для 5000 книг. Можно обслуживать 20-25 заключенных одновременно.

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Библиотекарь отвечает за каталог книг, а социальные работники отвечают за библиотеку, наблюдая за заключенными и предоставляя комнаты для встреч с заключенными один на один.

Чтобы обновить библиотеку, исправительная колония № 445 организовала кампанию «Пожертвование книг», в ходе которой было собрано более 900 книг из филиала «JCI» в аймаке Дархан-Уул, молодых активистов Красного Креста и Центральной библиотеки Дархан-Уула и персонал колонии.

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