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  1 июля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8671

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 8671.

Новые случаи зафиксированы в четырех регионах страны.

14 — граждане в карантинном центре (все из-за рубежа), 11 — в Ташкенте (2 - в контакте с пациентом, 9 - среди населения), 8 — в Сырдарьинской области (международные водители грузовиков), 2 — В Бухарской области (все в контакте с инфицированными), 9 — в Самаркандской области (контактные).

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