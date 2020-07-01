Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8671

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 8671.

Новые случаи зафиксированы в четырех регионах страны.

14 — граждане в карантинном центре (все из-за рубежа), 11 — в Ташкенте (2 - в контакте с пациентом, 9 - среди населения), 8 — в Сырдарьинской области (международные водители грузовиков), 2 — В Бухарской области (все в контакте с инфицированными), 9 — в Самаркандской области (контактные).