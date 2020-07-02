Samaritan’s Purse спасла девять монгольских детей, которые нуждались в операции на сердце

CentralAsia (MNG) -

После девять успешных операций на сердце, Samaritan’s Purse возвращает этих детей и их матерей домой в Монголию.







Samaritan’s Purse (рус. Сумка Самаритянина) — международная неправительственная некоммерческая гуманитарная организация евангельских христиан. Организация реализует проект «Детское сердце» или #ChildrensHeartProject в США, которые сотрудничают с ними. Об этом сообщил Франклин Грэм на своей странице соцсети.





Проект «Детское сердце» предусматривает операцию для детей, рожденных с пороками сердца в странах, где правильный уход не доступен или малоэффективен.





Наименование организации основано на новозаветной притче о добром самарянине, которую Иисус использует, чтобы научить людей второй заповеди — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Президентом организации является Франклин Грэм, сын евангелиста Билли Грэма.

Samaritan’s Purse работает в более чем 100 странах по всему миру. Международные штаб-квартира находится в городе Бун, Северная Каролина (с дополнительными отделениями США в Шарлотте и Северном Уилкесборо, Северная Каролина), партнёрские офисы находятся в Австралии, Канаде, Германии, Ирландии, Гонконге, Нидерландах и Соединенном Королевстве. Полевые офисы расположены в 20 странах на пяти континентах.





Боб Пирс основал организацию в 1970 году «для удовлетворения неотложных потребностей в кризисных районах в рамках существующих учреждений евангелической миссии и национальных церквей». В 1973 году Пирс встретился с Франклином Грэмом, и они сделали несколько поездок вместе, чтобы посетить проекты по оказанию помощи в Азии и других регионах. После смерти Пирса в 1978 году, Грэм становится президентом Samaritan’s Purse.







После успешных операций монгольские дети вернулись на родину с родителями в их самолете.



Дети и их опекуны, вернувшиеся на родину, будут изолированы в отеле BG, согласно данным оперштаба Государственной чрезвычайной комиссии.

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