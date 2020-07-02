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  2 июля 2020
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420 граждан Монголии вернутся на родину из Сеула

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии и Государственная чрезвычайная комиссия приняли решение организовать 9 чартерных рейсов для вывоза соотечественников из иностранных государств.

420 граждан сегодня вернутся из Южной Кореи на двух чартерных рейсах специальных миссий.

Первый самолет вылетел сегодня утром в 5:40 и приземлится в аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе в 12:50. Рейс доставит домой 168 человек.

Второй рейс вылетит из аэропорта Буянт-Ухаа в 12:10 и приземлится вечером в 20:00. Этот рейс доставит 252 человека на родину.

Граждане будут изолированы в течение 21 дня в НИЦИЗ, Центральном военном госпитале, отелях АМАР и СУНЖИН ГРАНД, а также в санатории Баянхангай.

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