420 граждан Монголии вернутся на родину из Сеула

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и Государственная чрезвычайная комиссия приняли решение организовать 9 чартерных рейсов для вывоза соотечественников из иностранных государств.

420 граждан сегодня вернутся из Южной Кореи на двух чартерных рейсах специальных миссий.





Первый самолет вылетел сегодня утром в 5:40 и приземлится в аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе в 12:50. Рейс доставит домой 168 человек.





Второй рейс вылетит из аэропорта Буянт-Ухаа в 12:10 и приземлится вечером в 20:00. Этот рейс доставит 252 человека на родину.





Граждане будут изолированы в течение 21 дня в НИЦИЗ, Центральном военном госпитале, отелях АМАР и СУНЖИН ГРАНД, а также в санатории Баянхангай.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения