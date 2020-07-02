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  2 июля 2020
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Монгольская кибер-команда выиграла чемпионат Азии

CentralAsia (MNG) -  Монгольские «тигры» продолжают доминировать, обыграв Invictus Gaming 2-0 в Кубке Weibo 2020.

Монгольская киберспортивная команда «Tiger» выиграла чемпионат Азии по CS : GO «Кубок Вейбо-2020», организованный китайскими социальными медиа-платформами - Weibo и Marstv. В нем приняли участие 16 азиатских команд, в том числе две сборные Монголии: Tiger и «D13».

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В финале «Tiger» победила китайскую «Invictus Gaming» со счетом 2:0, выиграв денежный приз в размере 160 тысяч юаней или 22 440 долларов США. Другая команда Монголии «D13» заняла 4-е место, получив 20 тысяч юаней (2815 долларов США).

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Несколько дней назад «Tiger» выиграла первый чемпионат ESL One: Road to Rio азиатской крупной серии CS: GO. Команда состоит из спортсменов Ж.Есөнтөмөр (Nin 9), Б. Болд (Ncl), Б. Батбаяр (Кабал), Б. Ган-Эрдэнэ (dobu) и Г. Эрдэнэцогт (erkaSt).

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