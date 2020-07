Монгольская кибер-команда выиграла чемпионат Азии

CentralAsia (MNG) - Монгольские «тигры» продолжают доминировать, обыграв Invictus Gaming 2-0 в Кубке Weibo 2020.

Монгольская киберспортивная команда «Tiger» выиграла чемпионат Азии по CS : GO «Кубок Вейбо-2020», организованный китайскими социальными медиа-платформами - Weibo и Marstv. В нем приняли участие 16 азиатских команд, в том числе две сборные Монголии: Tiger и «D13».

