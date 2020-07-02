За 7 часов в Узбекистане коронавирусом заразились еще 110 человек

CentralAsia (TJ) - В Узбекистане за 7 часов коронавирус выявлен еще у 110 человек, общее число пациентов с коронавирусом достигло 8781.



Из 110 новых случаев, 69 — граждане в карантинном центре (все из-за рубежа), 26 — в Ташкенте (13 - в контакте с зараженными, 13 - среди населения), 10 — в Сырдарьинской области (5 - в контакте с зараженными, 5 - среди населения), 2 — в Бухарской области (1 - в контакте с зараженными, 1 - среди населения), 2 — в Самарканде и 1— в Кашкадарьинской области.

Коронавирус в Таджикистане

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