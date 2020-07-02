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  2 июля 2020
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ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме свиного гриппа в Китае
Предыстория: В Китае обнаружили штамм вируса свиного гриппа, грозящий новой пандемией

CentralAsia (CA) -  Вирус свиного гриппа, о котором написали китайские ученые, не новый, это разновидность свиного гриппа, о котором уже известно, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА Новости.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», - сказал он.

По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе о его эволюции среди популяции свиней.

ВОЗ при этом рассчитывает на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

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