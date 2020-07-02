В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 1509 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 981 без клинических проявлений, сообщает Министерство здравоохранения страны.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- Атырауская область - 287 / 210;
- город Алматы - 195 / 110;
- Западно-Казахстанская область - 112 / 72;
- Алматинская область - 111 / 95;
- Восточно-Казахстанская область - 111 / 52;
- Кызылординская область - 105 / 82;
- Карагандинская область - 97 / 51;
- Мангистауская область - 83 / 77;
- город Нур-Султан - 81 / 40;
- Актюбинская область - 63 / 40;
- Павлодарская область - 59 / 20;
- Акмолинская область - 52 / 42;
- Жамбылская область - 45 / 34;
- город Шымкент - 43 / 18;
- Северо-Казахстанская область - 28 / 20;
- Туркестанская область - 26 / 14;
- Костанайская область - 11 / 4.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 42 574 заболевших коронавирусной инфекцией, из них вылечились 13 845 пациентов, скончались 188 человек.