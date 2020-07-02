В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 1509 человек

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1509 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 981 без клинических проявлений, сообщает Министерство здравоохранения страны.



В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- Атырауская область - 287 / 210;

- город Алматы - 195 / 110;

- Западно-Казахстанская область - 112 / 72;

- Алматинская область - 111 / 95;

- Восточно-Казахстанская область - 111 / 52;

- Кызылординская область - 105 / 82;

- Карагандинская область - 97 / 51;

- Мангистауская область - 83 / 77;

- город Нур-Султан - 81 / 40;

- Актюбинская область - 63 / 40;

- Павлодарская область - 59 / 20;

- Акмолинская область - 52 / 42;

- Жамбылская область - 45 / 34;

- город Шымкент - 43 / 18;

- Северо-Казахстанская область - 28 / 20;

- Туркестанская область - 26 / 14;

- Костанайская область - 11 / 4.



Всего с начала пандемии в стране выявлено 42 574 заболевших коронавирусной инфекцией, из них вылечились 13 845 пациентов, скончались 188 человек.

Коронавирус в Казахстане

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