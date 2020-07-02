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  2 июля 2020
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Власти прокомментировали огромную очередь из машин скорой помощи в Алматы
Фото: Роза Есенкулова
Фото: Роза Есенкулова
Предыстория: В Алматы выстроилась очередь из машин скорой помощи. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали видео, распространенное в соцсети, где выстроилась огромная очередь из машин скорой помощи, сообщает Tengrinews.kz.

«В связи с увеличением количества больных с подозрением на коронавирусную инфекцию с 30 июня открыт дополнительный провизорный центр на базе Центра психического здоровья, находящегося по адресу Макатаева, 10. В связи с тем, что госпиталь только открылся и каждый больной был в тяжелом состоянии, специалисты медорганизации проводили тщательный осмотр, в результате чего сформировалась очередь», - пояснили в ведомстве.

Провизорный центр оборудован на 200 коек.

«Все необходимое в данном госпитале имеется в полном объеме, медицинская помощь также оказывается в полном объеме. Центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными подушками. Также медицинские сотрудники оснащены всеми средствами индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами», - рассказали в горздраве.

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