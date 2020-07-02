В Монголии число вылечившихся от коронавируса достигло 177

CentralAsia (MNG) - В столичной клинике Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) в Монголии сегодня выписан еще один пациент с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 177.



В настоящее время 43 пациента с Covid-19 проходят лечение в НИЦИЗ. 1 июля было проведено 302 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.



Как сообщил директор центра Д.Нямхуу, повторное тестирование на рейсе Франкфурт — Улан-Батор и 42 дальнобойщиков, прибывших через КПП Алтанбулаг не выявило коронавирус.

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