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  2 июля 2020
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В Монголии число вылечившихся от коронавируса достигло 177

CentralAsia (MNG) -  В столичной клинике Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) в Монголии сегодня выписан еще один пациент с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 177.

В настоящее время 43 пациента с Covid-19 проходят лечение в НИЦИЗ. 1 июля было проведено 302 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.

Как сообщил директор центра Д.Нямхуу, повторное тестирование на рейсе Франкфурт — Улан-Батор и 42 дальнобойщиков, прибывших через КПП Алтанбулаг не выявило коронавирус.

Коронавирус в Монголии
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