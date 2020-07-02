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  2 июля 2020
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Ухнаагийн Хурэлсух во второй раз избран премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии вопрос о назначении премьер-министра обсуждался на пленарном заседании парламента. По итогам заседания, У.Хурэлсух во второй раз избран премьер-министром Монголии с большинством голосов депутатов.

«Правительство будет работать для того, чтобы превратить Монголию из страны-импортера в страну-экспортера в течение следующих четырех лет. Страна будет удовлетворять свои потребности в продовольствии внутри страны и станет экспортером», - сказал Хурэлсух.

Ухнаагийн Хурэлсух— монгольский государственный и политический деятель. Премьер-министр Монголии с октября 2017 года по 24 июня 2020.

Он был избран в парламент Монголии три раза — в 2000, 2004 и 2012 годах, служил в Кабинете Министров Монголии, как министр по чрезвычайным ситуациям, с 2004 по 2006 год министр инспекции с 2006 по 2008 года, а в 2014—2015 годах и 2016—2017 в качестве заместителя премьер-министра Монголии. Являлся Генеральным секретарем МНП с 2008 по 2012 год.

Окончил среднюю общеобразовательную школу №2 в Улан-Баторе, а затем Университет обороны Монголии в 1989 году со специализацией по политическим исследованиям. Изучал государственное управление в Институте государственного управления и развития менеджмента и право в Национальном университете Монголии, которые окончил в 1994 и 2000 годах соответственно.

Замполит в 152-й дивизии монгольской народной армии. Был первым монгольским офицером, ушедшим в отставку со службы, чтобы сохранить свое членство в партии в 1990 году, когда правительство стремилось деполитизировать органы власти.

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