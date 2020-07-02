Монголия защищает миллионы акров пресноводной экосистемы, - WWF

CentralAsia (MNG) - Более 3,2 миллиона гектаров в настоящее время определены как национальные охраняемые зоны в Монголии. С этим новым дополнением Монголия официально защитила 21% своей общей территории.

Формально спроектированные только в прошлом месяце, новые охраняемые районы охватывают восемь аймаков и включают 2,5 миллиона акров пресноводных экосистем — в том числе критические места размножения перелетных птиц, таких как уязвимый даурский журавль, и большие полосы водораздела реки Онон. Эти меры защиты предотвращают шахты, плотины и другие объекты, которые могут загрязнять, дробить и изменять естественный поток питательных веществ и ресурсов по всему региону.





Защита Монголией реки Онон особенно важна, поскольку она является одним из двух источников реки Амур — девятой по длине свободно текущей реки в мире, которая поддерживает миллионы людей в общинах Монголии, Китая и России. Чистые, текущие реки необходимы для защиты пресноводных видов диких животных; обеспечить местный доступ к безопасной питьевой воде и рыболовство для людей вдоль речного бассейна; переносить богатый питательными веществами осадок в сельскохозяйственных поймах; и обеспечить защиту от воздействия экстремальных наводнений.





К сожалению, более двух третей длинных рек планеты фрагментированы плотинами, дорогами и развитием. Недавно WWF и другие организации обнаружили, что даже некоторые из охраняемых пресноводных зонов мира находятся под угрозой. За последние 50 лет люди оказали такое сильное воздействие на пресноводные экосистемы, что, согласно оценкам Отчета о живых планетах WWF, численность пресноводных видов с 1970-х годов сократилась на 83%.





WWF полон решимости обратить вспять эти тенденции. Успех Монголии является результатом 12-летней пропаганды и исследований WWF-Монголии и представляет собой лишь небольшую часть пресноводных работ WWF. В сообществах по всему миру WWF укрепляет правовую защиту, разрабатывает возобновляемые альтернативы гидроэнергетике, останавливает плохо спланированные плотины и содействует устойчивому развитию для поддержки людей и диких животных, которые зависят от пресноводных экосистем, пишет официальный сайт организации.



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