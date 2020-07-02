Гонка за вакциной от коронавируса. Кому и когда она достанется?

CentralAsia (CA) - Пока Всемирная организация здравоохранения при поддержке некоторых европейских лидеров выступает за справедливое распределение доз вакцины от коронавируса, некоторые страны вкладывают миллиарды долларов, пытаясь купить эксклюзивное право на перспективные разработки для своих граждан, пишет ВВС.

В фильме «Заражение», который спустя девять лет после выхода в прокат нашел новых зрителей, вакцина - это фактически один из героев. Ради нее ученых берут в заложники, врачи делают себе уколы до окончания испытаний, а грабители в масках врываются в дома родственников чиновников в надежде получить препарат. Официально же американский CDC - Центр по контролю и профилактике заболеваний - организует лотерею: вакцину получают в зависимости от даты рождения.

Как это бывает на самом деле, и что будет, когда (и если) вакцина от нового коронавируса будет изобретена?

В 2009 году Мари-Поль Кини, руководившая тогда инициативой Всемирной организации здравоохранения по исследованию вакцин, предупреждала, что самое трудное в этом процессе - создать справедливые условия для распределения препарата: «Правительства могут быть не склонны делиться вакциной». Она оказалась права.

В том же 2009 году несколько стран разработали вакцины от штамма пандемичного H1N1, известного как свиной грипп. Среди этих стран была и Австралия - правда, компании, производившие вакцину, получили указание от властей страны сначала удовлетворить внутренний спрос, а уже потом поставлять вакцину за рубеж.

Сейчас почти все страны задаются вопросами: как занять место в очереди на вакцину? Как ее будут распространять? Кто это будет решать? Все это сейчас беспокоит и ВОЗ. В организации говорят, что вопросы приоритета обсуждаются на регулярных встречах с представителями стран-членов. Звучат предложения, что первыми вакцину должны получить медики и самые уязвимые группы населения - люди старшего возраста. Уже после этого, по мере появления новых доз вакцины, она станет доступна большему числу людей. Но это лишь план ВОЗ.

«Вероятнее всего, страна, которая первой разработает вакцину, сначала введет запрет на ее экспорт, пока вакцину не получит основная часть ее населения», - считает Амеш Адалья, специалист по пандемиям и инфекционным заболеваниям из Университета Джонса Хопкинса в США.

«Конечно, есть различные международные организации, например, CEPI (Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям), которые работают над тем, чтобы этого не случилось. Но я уверен, что очень высок шанс того, что вакцина сначала будет распространяться на внутреннем рынке страны, которая ее разработает», - добавил он.

Лидеры некоторых стран уже заявили, что принцип «каждый за себя» не может действовать во времена пандемии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, доступ к вакцине должен быть у всей планеты. Его поддержал премьер Канады Джастин Трюдо, который сказал, что «мы должны заботиться и о себе, и об остальном мире».

CEPI финансирует проекты в сфере вакцинологии и помогает наращивать производственные ресурсы отрасли (сама организация финансируется несколькими крупными фондами, включая фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также консорциумом наций, в который входят, в частности, Британия, страны ЕС, Япония и другие). Коалиция сейчас поддерживает разработку девяти разных вакцин, а параллельно - несмотря на то, что пока ни одна разработка не прошла клинические испытания, - налаживает цепочку поставок в сотрудничестве с ВОЗ.

«ВОЗ работает с компаниями-спонсорами, а также с CEPI, чтобы ускорить испытания вакцин и расширить их производство, чтобы все страны имели возможность получить необходимые дозы, как только вакцина станет доступна. Во всем мире сейчас инвестируют средства для поддержки перспективных вакцин: если к концу 2020 года будет найдена работающая формула, мы рассчитываем, что к концу 2021 года у стран будет достаточное количество доз, чтобы приоритетные группы населения, желающие вакцинироваться, смогли это сделать», - сказали корпорации во Всемирной организации здравоохранения.

Пока некоторые страны - в основном европейские - говорят о сотрудничестве в разработке вакцины и участвуют в инициированной ВОЗ кампании по сбору денег на борьбу с коронавирусом, некоторые все же решают идти своим путем. В одиночку пока действуют, например, США и Россия.

Российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над созданием своей вакцины от SARS-CoV-2 (так официально называется новый коронавирус) - это вакцина на основе вируса везикулярного стоматита. ВОЗ включил разработку в перечень перспективных вакцин-кандидатов. Разработчики российской вакцины активно участвуют в информационном обмене, который организует ВОЗ, и называют это полезным опытом.

Петербургская компания Biocard - индустриальный партнер «Вектора» в этом вопросе - организует весь процесс коммерциализации: начиная от доклинических испытаний, заканчивая производством и дистрибуцией будущей вакцины. По словам гендиректора Biocard Дмитрия Морозова, к середине июля специалисты рассчитывают закончить доклинические испытания вакцины против коронавируса, после чего разработчики должны получить разрешение на клинические испытания, которые, при оптимистичном прогнозе, должны начаться в конце августа - начале сентября. Таким образом, к концу года может быть понятно, эффективна ли эта вакцина.

Нынешние мощности позволят компании поставлять около 5-6 млн доз вакцины в месяц - и изначально эти вакцины будут распространяться на российском рынке.

5-6 млн доз в месяц, вероятно, достаточно, чтобы начать вакцинацию в России, но этого явно не хватит, чтобы привить весь мир. Предполагаемый объем производства рассчитан только на плановые вакцины, а не на экстренные (которые необходимы при пандемии).

Если цель - остановить пандемию, то необходима массовая вакцинация: если иммунитет от коронавируса приобретет достаточное количество людей, вирус не сможет так быстро передаваться, риски заболеть значительно снизятся, а люди смогут скорее вернуться к привычной жизни.

Но сейчас во всем мире нет таких мощностей, чтобы привить все население планеты. Ежегодно в мире, как писал журнал Economist, производят около 5 млрд доз всех существующих вакцин, из них 1,5 млрд - это вакцины от сезонного гриппа. Если перепрофилировать все существующие мощности под производство одной вакцины от коронавируса (что само по себе невозможно, поскольку компании продолжают производить вакцины от сезонного гриппа, кори, краснухи и других заболеваний), на вакцинацию 7,8 млрд людей на планете уйдет более полутора лет.

Эксперты говорят, что для создания коллективного иммунитета достаточно сделать прививку 80% населения. Правда, существует вероятность того, что людям может потребоваться не одна, а, например, две дозы. Тогда речь может идти о 12-15 млрд доз вакцины.

ВОЗ и CEPI уже представили план по закупке 2 млрд доз для вакцинации наиболее уязвимых групп населения по всему миру. Предполагается, что таким образом к концу 2021 года вакцинироваться смогут медработники, люди старше 65 лет, а также те, кто страдает заболеваниями, которые способствуют развитию более тяжелой формы Covid-19, например, диабетом.

Для воплощения этого плана в жизнь, по расчетам ВОЗ, потребуется примерно 18,1 млрд долларов. Это не очень большая сумма - столько же, например, получат от Германии и Франции всего две попавшие в беду авиакомпании - Lufthansa и Air France. А всего крупнейшие страны мира пообещали выделить более 10 трлн долларов на восстановление мировой экономики, которая недосчитается из-за пандемии более 12 трлн долларов в ближайшие два года.

Российская Biocard признается, что для массового выпуска вакцины необходимы дополнительные мощности - компания уже задумывается о расширении производства и возможном сотрудничестве с другими компаниями, чтобы облегчить и ускорить процесс. Но речь пока все равно идет только о внутреннем рынке; кроме того, другие страны все еще рассчитывают, что их вакцины будут готовы раньше.

CEPI утверждает, что нашла мощности для производства аж четырех миллиардов доз в год. «Большинство не верит, что можно производить четыре миллиарда в год. А я верю», - сказал представитель Коалиции Джеймс Робинсон.

Инфраструктура производственных мощностей зависит от типа вакцины. Успешной может стать вирусная вакцина (содержащая обезвреженный вирус, не способный к заражению), векторная (когда участок генома SARS-CoV-2 встроен в оболочку другого вируса), это могут быть вакцины на основе ДНК и РНК, белковые и так далее. Заранее настроить мощности, не зная, каким будет рецепт успешной вакцины, невозможно.

Мир уже столкнулся с похожей проблемой - при производстве тестов на определение коронавируса: из-за нехватки реагентов (химических веществ, необходимых для проведения теста) у многих стран не получилось быстро развернуть масштабное тестирование. В случае с вакциной может тоже не хватать стандартных для этого процесса компонентов - стеклянных пузырьков, биореакторов (в которых выращиваются биологические культуры) или адъювантов (добавляются в вакцины для усиления иммунного ответа).

США делают ставку на частные фармацевтические компании, помогая им с клиническими испытаниями, сертификацией и разворачиванием производства.

В стране выгодные госконтракты получили пять производителей вакцин, сообщают американские СМИ. Это в основном известные компании фармацевтической промышленности: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck и Sanofi. Пятой стала менее известная Moderna, которая сотрудничает с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Власти не пояснили, как именно они выбирали перспективных разработчиков вакцин, но Дональд Трамп обещает действовать «со сверхсветовой скоростью».

Отдельные страны уже сейчас пытаются заключить предварительные соглашения о прямых закупках вакцины у различных производителей. Некоторые заранее платят за вакцины. Например, Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились и заключили договор с британско-шведским концерном AstraZeneca на поставку не менее 300 млн доз вакцины. Столько же доз зарезервировали США. Компания AstraZeneca, в свою очередь, сотрудничает с Оксфордским университетом, который и ведет разработку новой вакцины. Правда, Британия уже заявила о своем праве на вакцину, утверждая, что именно британцы первыми получат доступ к препарату.

Проблема в том, что на данный момент сложно предсказать, какая разработка окажется эффективной, а какая провалится. Поэтому страна, вложившая деньги в неудачную вакцину, может в последний момент оказаться ни с чем - в первые дни, когда на рынке появится эффективная вакцина, спрос на нее будет огромным, а число доз - ограниченным. «Это рискованно. Кроме того, это этически неправильный подход, потому что он может оставить весь мир без необходимых доз», - считает научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Аналитики консалтинговой компании EY уверены, что 97% разработок вакцины от коронавируса не дойдут до рынка, потому что провалят клинические испытания.

Инициатива ВОЗ ACT Accelerator нацелена на то, чтобы сделать эффективную вакцину достоянием всего мира, ограничив патентное право. Но с этим могут не согласиться и сами фармацевтические компании. Глава Pfizer назвал призывы ВОЗ чушью, а руководитель AstraZeneca заявил, что вместе с патентным правом исчезнет главный стимул к инновациям.

Эксперт Амеш Адалья из Университета Джонса Хопкинса уверен, что инициатива ВОЗ нереализуема: «Скорее всего, формула успешной вакцины не будет известна публично, она станет интеллектуальной собственностью компании-производителя. В теории компании могут разрешить производителям из других стран тоже наладить выпуск, по лицензии, но формула публичной не станет».

Это понимают многие страны. В частности, правительство Германии в июне потратило 300 млн евро, чтобы через государственный банк развития приобрести долю в немецкой биотехнологической компании CureVac, которая работает над перспективной разработкой вакцины.

Это произошло вскоре после того, как в СМИ появились слухи, что США предлагали выкупить компанию, чтобы обеспечить страну эксклюзивным правом на вакцину. Официально эта информация не подтверждалась, но немецкие журналисты предоставляли многочисленные свидетельства в поддержку этой версии.

Руководство США, продолжая действовать в одиночку, назначило главой операции «Сверхсветовая скорость» генерала армии Густава Перну, в прошлом отвечавшего за операционную и стратегическую логистику на американских военных базах по всему миру. Конгресс выделил на его работу 10 млрд долларов, чтобы все американцы как можно скорее получили прививку от коронавируса.

Амеш Адалья из Университета Джонса Хопкинса считает, что оптимистичный сценарий - кто бы первым ни разработал эффективный препарат - выглядит так: после создания вакцины пройдет примерно два года, прежде чем прививку получат все, кто не имеет противопоказаний.

Американский профессор, эксперт по медицинской этике Джонатан Морено не сомневается, что богатые страны первыми получат доступ к вакцине. В идеальном мире, говорит он, ВОЗ получила бы полномочия разработать план вакцинации по всему миру, но в ближайшее время этого не произойдет: «То, что происходит - это в некотором роде национализм в погоне за вакциной».