[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новый аэропорт в долине Хөшигт будет называться «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с постановлением Кабинета министров Монголии от 18 декабря 2019 года международный аэропорт «Чингисхан» в Буянт-Ухаа был переименован в международный аэропорт «Буянт-Ухаа», а находящийся в разработке новый международный аэропорт Улан-Батора в долине Хөшигт в сомоне Сэргэлэн аймака Төв назван международным аэропортом «Чингисхан» с 1 июля.

Новый международный аэропорт Улан-Батора «Чингисхан» построен в 52 км от столицы в сомоне Сэргэлэн, аймаке Төв.

2

Аэропорт сможет принимать до трёх миллионов пассажиров в год, и имеет возможность и земельное пространство для возможного будущего расширения и увеличения пропускной способности до двенадцати миллионов пассажиров в год. Для сравнения, нынешний аэропорт Улан-Батора «Буянт-Ухаа», самый большой аэропорт в Монголии, обслуживает около 0,9 миллиона пассажиров в год.

3

Проектом нового аэропорта предусмотрены 2 взлётно-посадочные полосы, автотранспортный и железнодорожный терминалы, рядом планируется строительство города (уже получившего неофициальное название «Aero City») с населением около 100 тыс. человек. Расчётная мощность нового аэропорта — 1100 пассажиров в час.

В настоящее время в международном аэропорту «Буянт-Ухаа» МИАТ монгольские авиакомпании выполняют чартерные рейсы, а авиакомпании Hunnu Air и AeroМongolia выполняют регулярные внутренние рейсы.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Бубонная чума. В Западной Монголии вели карантин
  • В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 8,5 тысяч
  • В Монголии режим повышенной готовности продлили до 15 июля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com