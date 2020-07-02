Новый аэропорт в долине Хөшигт будет называться «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) - В соответствии с постановлением Кабинета министров Монголии от 18 декабря 2019 года международный аэропорт «Чингисхан» в Буянт-Ухаа был переименован в международный аэропорт «Буянт-Ухаа», а находящийся в разработке новый международный аэропорт Улан-Батора в долине Хөшигт в сомоне Сэргэлэн аймака Төв назван международным аэропортом «Чингисхан» с 1 июля.

Новый международный аэропорт Улан-Батора «Чингисхан» построен в 52 км от столицы в сомоне Сэргэлэн, аймаке Төв.





Аэропорт сможет принимать до трёх миллионов пассажиров в год, и имеет возможность и земельное пространство для возможного будущего расширения и увеличения пропускной способности до двенадцати миллионов пассажиров в год. Для сравнения, нынешний аэропорт Улан-Батора «Буянт-Ухаа», самый большой аэропорт в Монголии, обслуживает около 0,9 миллиона пассажиров в год.







Проектом нового аэропорта предусмотрены 2 взлётно-посадочные полосы, автотранспортный и железнодорожный терминалы, рядом планируется строительство города (уже получившего неофициальное название «Aero City») с населением около 100 тыс. человек. Расчётная мощность нового аэропорта — 1100 пассажиров в час.





В настоящее время в международном аэропорту «Буянт-Ухаа» МИАТ монгольские авиакомпании выполняют чартерные рейсы, а авиакомпании Hunnu Air и AeroМongolia выполняют регулярные внутренние рейсы.

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