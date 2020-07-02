В Казахстане от коронавируса выздоровели больше 14 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 214 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц после выздоровления, сообщает Министерство здравоохранения страны.

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Таким образом, на сегодняшний день общее количество вылечившихся от коронавируса пациентов в Казахстане составляет 14 059 человек.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 2848;

- Алматы – 2210;

- Атырауская область – 1405;

- Карагандинская область – 1336;

- Западно-Казахстанская область – 982;

- Кызылординская область – 753;

- Шымкент – 705;

- Алматинская область – 595;

- Жамбылская область – 511;

- Актюбинская область – 487;

- Мангистауская область – 408;

- Павлодарская область – 403;

- Акмолинская область – 267;

- Костанайская область – 262;

- Северо-Казахстанская область – 252;

- Восточно-Казахстанская область – 249;

- Туркестанская область – 386.

Коронавирус в Казахстане

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