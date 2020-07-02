В Казахстане от коронавируса выздоровели больше 14 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане еще 214 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц после выздоровления, сообщает Министерство здравоохранения страны.
⠀
Таким образом, на сегодняшний день общее количество вылечившихся от коронавируса пациентов в Казахстане составляет 14 059 человек.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 2848;
- Алматы – 2210;
- Атырауская область – 1405;
- Карагандинская область – 1336;
- Западно-Казахстанская область – 982;
- Кызылординская область – 753;
- Шымкент – 705;
- Алматинская область – 595;
- Жамбылская область – 511;
- Актюбинская область – 487;
- Мангистауская область – 408;
- Павлодарская область – 403;
- Акмолинская область – 267;
- Костанайская область – 262;
- Северо-Казахстанская область – 252;
- Восточно-Казахстанская область – 249;
- Туркестанская область – 386.