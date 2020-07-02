Монголия не собирается вновь открывать свои границы в июле

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Монголии Л.Мөнхтушиг дал брифинг оперативной группы Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).

Он особо отметил решение ГЧК о продлении периода повышенной готовности к защите от стихийных бедствий до 15 июля и заявил, что пограничные ограничения будут действовать до конца июля.



По его словам, график чартерных рейсов на июль был утвержден ГЧК следующим образом:



- 2 июля - Сеул, Южная Корея / 2 чартерных рейса ;



- 4 июля - Токио, Япония;



- 7 июля - Сеул, Южная Корея / 2 чартерных рейса;



- 9 июля - Стамбул, Турция / Чартерным рейсом также возможно доставить монгольских граждан домой из европейских стран, поскольку Турция вновь открыла свои границы в Европу;



- 15 июля - Сеул, Южная Корея / транзит;



- 20 июня - Сеул, Южная Корея;



- 21 июня - Токио, Япония;



- 26 июня - Франкфурт, Германия / транзит.



Л.Мөнхтушиг подчеркнул, что график этих полетов был утвержден ГЧК в соответствии с пропускной способностью и достаточностью средств изоляции. «Способность объектов изоляции немного увеличилась, и мы изучаем возможности для проведения большего количества рейсов. Мы репатриировали наших граждан из-за рубежа не только воздушным, но и наземным транспортом. Ожидается, что в июле около 3000 человек вернутся как воздушным, так и наземным транспортом», - сказал он.



Пока не ясно, будут ли границы вновь открыты в августе, и решение будет принято ГЧК в соответствии с рекомендациями профессиональных организаций.

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