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  2 июля 2020
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Монголия не собирается вновь открывать свои границы в июле

CentralAsia (MNG) -  Генеральный директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Монголии Л.Мөнхтушиг дал брифинг оперативной группы Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК).
Он особо отметил решение ГЧК о продлении периода повышенной готовности к защите от стихийных бедствий до 15 июля и заявил, что пограничные ограничения будут действовать до конца июля.

По его словам, график чартерных рейсов на июль был утвержден ГЧК следующим образом:

- 2 июля - Сеул, Южная Корея / 2 чартерных рейса ;

- 4 июля - Токио, Япония;

- 7 июля - Сеул, Южная Корея / 2 чартерных рейса;

- 9 июля - Стамбул, Турция / Чартерным рейсом также возможно доставить монгольских граждан домой из европейских стран, поскольку Турция вновь открыла свои границы в Европу;

- 15 июля - Сеул, Южная Корея / транзит;

- 20 июня - Сеул, Южная Корея;

- 21 июня - Токио, Япония;

- 26 июня - Франкфурт, Германия / транзит.

Л.Мөнхтушиг подчеркнул, что график этих полетов был утвержден ГЧК в соответствии с пропускной способностью и достаточностью средств изоляции. «Способность объектов изоляции немного увеличилась, и мы изучаем возможности для проведения большего количества рейсов. Мы репатриировали наших граждан из-за рубежа не только воздушным, но и наземным транспортом. Ожидается, что в июле около 3000 человек вернутся как воздушным, так и наземным транспортом», - сказал он.

Пока не ясно, будут ли границы вновь открыты в августе, и решение будет принято ГЧК в соответствии с рекомендациями профессиональных организаций.

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