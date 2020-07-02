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  2 июля 2020
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В мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  В мире разрабатывается 141 вакцина против коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Washington Post.

«Сейчас разрабатывается 141 вакцина. Лидеров (среди разработчиков) могут отделять от успеха месяцы. Конечно, гарантии полной защиты нет, но мы надеемся на это», - сказал он.

На сегодняшний день по данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заражены 10,6 млн человек, скончались более 516 тыс. пациентов.

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