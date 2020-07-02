АБР и Монголия подписали проекты по реагированию на постпандемическое восстановление страны

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии сегодня подписали три проекта по снижению социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) для бедных и уязвимых групп населения в Монголии, чтобы помочь поддержать постпандемическое восстановление Монголии путем развития экономической зоны сотрудничества, а также улучшить управление твердыми отходами.

Проект по социальной защите в ответ на шок, для которого АБР утвердил кредит в размере $26,4 млн, и проект по управлению твердыми отходами, для которого предоставляется грант в размере $2 млн от Японского фонда сокращения бедности (JFPR) подписаны страновым директором АБР в Монголии Павитом Рамачандраном и министром финансов Монголии Хурэлбаатаром Чимэдом.

А проект «Развитие зоны экономического сотрудничества», для которого АБР предоставляет кредит в размере $30 млн подписан Павитом Рамачандраном и заместителем премьер-министра Монголии Энхтувшином Өлзийсайханом.

«Реагирующий на шок проект является ключевой частью пакета поддержки АБР по смягчению воздействия COVID-19 в Монголии», - сказал Рамачандран. «Цель проекта - уменьшить социально-экономические последствия пандемии нового коронавируса для бедных и уязвимых групп населения Монголии и поддержать ответ правительства на социальную защиту», - добавил он.







Тем временем, «Проект зоны экономического сотрудничества» поможет стимулировать экономику, предоставляя возможности трудоустройства, улучшая связь и снижая торговые издержки. Проект также облегчит международную торговлю и поможет диверсифицировать экономику Монголии, что имеет решающее значение для экономического восстановления страны после пандемии.





В рамках проекта будет разработана свободная зона Замын-Ууд, расположенная рядом с самым загруженным международным пограничным портом между Монголией и КНР в районе, где местная экономика и население в значительной степени зависят от приграничного движения и торговой деятельности. Он будет поддерживать строительство и устойчивую эксплуатацию новой инфраструктуры и объектов в свободной зоне, а также эффективное управление зоной. Это обеспечит основу и условия, необходимые частному сектору для наращивания производственного потенциала, и поможет Монголии расширить торговую деятельность и адаптироваться к быстро меняющемуся глобальному экономическому ландшафту. Кроме того, проект является частью более широкой сети связанных с торговлей проектов АБР в Монголии вдоль коридора 4b программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Ожидается, что он будет завершен к декабрю 2025 года.





Грант на управление твердыми отходами откроет новые возможности для получения дохода и трудоустройства, особенно для бедных, женщин и находящихся в неблагоприятном положении людей, благодаря пилотному использованию и утилизации отходов, а также развитию навыков и развитию бизнеса. В рамках проекта будет проведено просвещение и повышение осведомленности общественности для содействия эффективной и всеобъемлющей переработке и повторному использованию отходов. Предприятия по вторичной переработке и общественные организации получат небольшие гранты для пилотных инновационных программ, которые позволят сократить поток отходов и стимулировать большую переработку. Проект также окажет поддержку правительствам провинций в разработке основ отраслевой политики, наращивании потенциала в области управления и планирования твердых отходов и послужит моделью, которую могут воспроизвести другие второстепенные города.





Четыре приоритетных центра аймаков Дархан-Уул, Говь-Алтай, Сухбаатар и Өвөрхангай были определены для проекта совместно с Министерством строительства и городского развития, исполнительным агентством проекта. Проект поможет снизить долгосрочные риски для окружающей среды и здоровья для примерно 160 000 человек в четырех городах за счет устранения экономических и экологических потерь и затрат на здравоохранение. По крайней мере, половина домохозяйств в каждом проектном городе будет вовлечена в деятельность по распространению информации и получит знания о зеленых рабочих местах в сфере переработки и повторного использования отходов.





Источник: Азиатский Банк Развития

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