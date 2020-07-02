Эпидемии, наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары станут более частым и суровым, - эксперты

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CentralAsia (CA) - Мир ошибочно планировал будущее, полагая, что оно будет похожим на прошлое. Но сейчас, когда одновременно с сovid-19 циклоны опустошают страны Южной Азии и Тихоокеанского региона, а огромные рои саранчи — страны Восточной Африки, необходимость готовить мир к неожиданным потрясениям становится ясной, как никогда, пишет Project Syndicate.

Ожидается, что эпидемии, наводнения, ураганы, засухи и лесные пожары — все эти явления, как ожидается, станут более частым и суровым, каждый год влияя на жизнь сотен миллионов людей.

Пандемия COVID-19 является глобальным тревожным сигналом. И мы, как лидеры международных организаций, понимаем, что она представляет собой одновременно и серьёзную угрозу, и потенциальную возможность добиться перемен.

В частности, COVID-19 и недавние климатические катастрофы показали, что мы должны увеличить инвестиции для готовности к катастрофам сейчас, а не ждать наступления следующего кризиса. Выбор очевиден: либо откладывать и расплачиваться за это, либо планировать и процветать.

Мы знаем, что инвестировать в готовность к катастрофам выгодно — и с точки зрения количества спасённых жизней людей, и с точки зрения экономической отдачи. Например, исследование, проведённое Глобальной комиссией по адаптации, показало, что соотношение выгод к затратам в случае с инвестициями в адаптацию к изменениям климата варьируется от 2:1 до 10:1.

Да, конечно, подготовка к крупным шокам предполагает значительные расходы. Для формирования устойчивости к климатическим шокам до 2030 года может потребоваться $140-300 млрд ежегодно, а для выполнения минимальных стандартов пандемической готовности, установленных Всемирной организацией здравоохранения, потребуется до $3,4 млрд в год.

Однако эти суммы малы в сравнении с издержками, которые возникают в случае отсутствия готовности. Убытки от природных катастроф уже достигают сотен миллиардов долларов ежегодно; а при повышении температуры на 2˚C ущерб, вызванный изменением климата, согласно оценкам, к 2100 году может достигнуть $69 триллионов.

Гуманитарные издержки также высоки. Анализ, проведённый в прошлом году Международной федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), показал, что, если ничего не делать, тогда к 2030 году количество людей, ежегодно нуждающихся в международной гуманитарной помощи из-за наводнений, ураганов, засух и лесных пожаров, увеличится на 50% (сейчас эта цифра равна 108 млн). А к 2050 году их число может почти удвоится — до 200 млн человек.

Кроме того, предстоящий год открывает уникальную возможность для инвестиций в устойчивость, потому что правительства собираются потратить триллионы долларов на перезапуск экономики после пандемии. Есть риск, что в дальнейшем объём финансовых ресурсов уменьшится (а вместе с ним и политический аппетит к переменам). Именно поэтому для богатых стран мира сейчас настало самое подходящее время оказать более бедным странам помощь для перезапуска экономики и повышения их устойчивости к будущим угрозам, включая изменение климата.

Одна из самых важных мер, которые сегодня могут предпринять правительства: инвестиции в улучшение сбора и анализа данных об угрозах катастроф для их стран. Благодаря простому предупреждению за 24 часа о начале урагана или прогнозированию надвигающегося периода сильной жары, можно снизить возникающие из-за этих явлений убытки на 30%, а выделение $800 млн на системы раннего предупреждения в развивающихся странах позволило бы экономить $3-16 млрд ежегодно.

Например, недавний циклон «Амфан» сеял хаос и разрушение в Индии и Бангладеш, убив десятки человек, и, тем не менее, благодаря системам раннего предупреждения, там удалось спасти бессчётное количество жизней. Точные прогнозы, а также десятилетия планирования и подготовки позволили этим двум странам эвакуировать более трёх миллионов человек, а число погибших оказалось намного ниже, что в аналогичных случаях в прошлом.

Правительства и международные организации стараются сейчас повысить доступность и эффективность технологий раннего предупреждения с помощью нового партнёрства ранних действий и информирования о рисках (REAP). Цель этой инициативы — обеспечить защиту от катастроф для миллиарда человек к 2025 году, в том числе путём масштабирования так называемого финансирования на основе прогнозов, когда прогнозы погоды используются для выделения уязвимым районам необходимых им ресурсов для подготовки к неблагоприятным погодным явлениям. Подобные схемы инновационного финансирования, получившие поддержку, в том числе, правительств Германии и Великобритании, помогают спасать жизни и уменьшать ущерб, когда на людей обрушиваются ураганы или периоды сильной жары.

Впрочем, ни одно из этих решений не будет эффективным, если финансирование и информация об угрозах не будет достигать местного уровня. Локальные сообщества и организации обычно первыми реагируют на любой кризис, и поэтому абсолютно необходимо обеспечить им возможность действовать.

Например, накануне урагана «Амфан» IFRC направила средства отделению «Общества Красного Полумесяца» в Бангладеш, которое помогло 20 тысячам человек, оказавшимся в зоне риска, получить сухие пайки, питьевую воду, первую медпомощь, защитные материалы, а также обеспечило их транспортировку до мест убежища от циклона. Одновременно это отделение помогало осуществлять меры защиты от Covid-19, такие как дезинфекция убежищ, представление дополнительных площадей, позволяющих соблюдать социальную дистанцию, а также обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, местные сообщества обычно лучше всего позиционированы, чтобы находить эффективные решения. Например, после того, как в 2009 году тайфун «Ондой» ударил по Филиппинам, люди, живущие в неофициальных поселениях, начали работать вместе с городскими чиновниками над проектированием устойчивого жилья, способного выдержать будущие наводнения.

В течение ближайшего года, по мере завершения пандемии сovid-19, мировые лидеры окажутся перед важным рубежом. Увеличив инвестиции в готовность к катастрофам, они сформируют своё историческое наследие и направят человечество на более безопасный курс развития в предстоящие десятилетия.

Авторы:

Джаган Чапагейн - генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и членом Глобальной комиссии по адаптации.

Эндрю Стир - президент и генеральный директор Института мировых ресурсов и членом Глобальной комиссии по адаптации.