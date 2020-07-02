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  2 июля 2020
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В США новый антирекорд — 52 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
Медработник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк
Медработник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в США зарегистрировано более 52 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Это самый высокий показатель прироста новых случаев с начала пандемии в стране. Днем ранее в США коронавирус был обнаружен у 44 766 человек.

Всего в стране коронавирусом заразились около 2,7 млн человек, за последние сутки умерли 706 пациентов, общее число жертв коронавируса достигло 128 тыс.

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