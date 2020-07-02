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  2 июля 2020
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В России завершилось голосование по поправкам к Конституции

CentralAsia (CA) -  В России завершилось голосование по поправкам к Конституции, ЦИК обработал 100 процентов бюллетеней. За принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.

Как пишет ТАСС, общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля.

Голосование завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

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