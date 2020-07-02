Монгольский самолет авиакомпании MIAT совершил вынужденную посадку в Пекине

CentralAsia (MNG) - Пассажирский самолет авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, вылетевший из Сеула в Улан-Батор, сообщил о технической неисправности на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Китая.

Из-за предполагаемого отказа одного из двигателей самолет OM302 авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, летевший из Сеула в Улан-Батор, благополучно приземлился в международном столичном аэропорту Пекина. В результате произошедшего никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Об этом сообщил Global Times