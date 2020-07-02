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  2 июля 2020
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Монгольский самолет авиакомпании MIAT совершил вынужденную посадку в Пекине

CentralAsia (MNG) -  Пассажирский самолет авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, вылетевший из Сеула в Улан-Батор, сообщил о технической неисправности на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Китая.

Из-за предполагаемого отказа одного из двигателей самолет OM302 авиакомпании MIAT Mongolian Airlines, летевший из Сеула в Улан-Батор, благополучно приземлился в международном столичном аэропорту Пекина. В результате произошедшего никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Об этом сообщил Global Times

На борту самолета были 170 граждан Монголии эвакуированные из Южной Кореи.

Воздушное судно, которое перевозит 170 пассажиров из Пекина вылетел из аэропорта Буянт-Ухаа Улан-Батора в 14:00.

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