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  2 июля 2020
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В России за сутки выявили более 6,7 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 6760 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 2167(32,1%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом выявлено 661 165 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено 20,1 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 316 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 286 тыс. человек.

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