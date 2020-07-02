Число смертей от коронавируса в России увеличилось на 147 человек
- Азия и мир, общество
- 13:46, 02 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 147 человек, сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти выявлено в Санкт-Петербурге – 45 и Москве – 39.
Общее количество скончавшихся достигло 9683, всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 661 165 человек, из них вылечились 428 978 пациентов, под медицинским наблюдением находятся 286 тыс. человек.