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  2 июля 2020
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Представлен четырехлетний план нового премьера Монголии

CentralAsia (MNG) -  Монгольский новостной сайт news.mn обнародовал четырехлетний план нового премьера Монголии У.Хурэлсуха.

Согласно плану работы У. Хурэлсуха на следующие четыре года:

  • Будут построены ТЭЦ Таван-Толгой и ГЭС Эрдэнэбурэн;
  • Поддерживать возрождение национальной промышленности посредством политики и сделать приоритетными секторами: горнодобывающую промышленность, производство продуктов питания и сельское хозяйство, производство органических продуктов питания, энергетику, туризм, творческое производство, информационные технологии, транспорт и логистику;
  • Поддерживать сельское хозяйство, удовлетворять внутренние потребности в продовольствии и стать экспортером продовольствия;
  • Бороться с бюрократией, правоохранительными органами и коррумпированными чиновниками в рамках государственного права;
  • Ускорить развитие информационных, технологических и коммуникационных секторов;
  • Построить и развивать доходных многоквартирных районов и квартир в аренду на региональной основе;
  • Построить 200 новых школ и 273 детских сада, обеспечить качественное образование детям и создать возможности для трудоустройства их родителей;
  • Принять пошаговые меры, чтобы сломать монополию владельцев банков и уменьшить процентные ставки до одного процента в месяц;
  • Завершить строительство Музея Чингисхана, Музея естественной истории, Национального театра искусств и Центральной библиотеки;
  • Уменьшить загрязнение воздуха в Улан-Баторе до 80 процентов;
  • Безответственная горнодобывающая промышленность будет полностью остановлена;
  • Улучшить местную инфраструктуру и создать производственный комплекс по переработке животноводческого сырья;
  • Создание городов-спутников столицы и осуществление финансовой и налоговой политики, поддерживающей развитие сельских районов.

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