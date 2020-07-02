Представлен четырехлетний план нового премьера Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольский новостной сайт news.mn обнародовал четырехлетний план нового премьера Монголии У.Хурэлсуха.
Согласно плану работы У. Хурэлсуха на следующие четыре года:
- Будут построены ТЭЦ Таван-Толгой и ГЭС Эрдэнэбурэн;
- Поддерживать возрождение национальной промышленности посредством политики и сделать приоритетными секторами: горнодобывающую промышленность, производство продуктов питания и сельское хозяйство, производство органических продуктов питания, энергетику, туризм, творческое производство, информационные технологии, транспорт и логистику;
- Поддерживать сельское хозяйство, удовлетворять внутренние потребности в продовольствии и стать экспортером продовольствия;
- Бороться с бюрократией, правоохранительными органами и коррумпированными чиновниками в рамках государственного права;
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Ускорить развитие информационных, технологических и коммуникационных секторов;
- Построить и развивать доходных многоквартирных районов и квартир в аренду на региональной основе;
- Построить 200 новых школ и 273 детских сада, обеспечить качественное образование детям и создать возможности для трудоустройства их родителей;
- Принять пошаговые меры, чтобы сломать монополию владельцев банков и уменьшить процентные ставки до одного процента в месяц;
- Завершить строительство Музея Чингисхана, Музея естественной истории, Национального театра искусств и Центральной библиотеки;
- Уменьшить загрязнение воздуха в Улан-Баторе до 80 процентов;
- Безответственная горнодобывающая промышленность будет полностью остановлена;
- Улучшить местную инфраструктуру и создать производственный комплекс по переработке животноводческого сырья;
- Создание городов-спутников столицы и осуществление финансовой и налоговой политики, поддерживающей развитие сельских районов.
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