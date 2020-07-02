Эмомали Рахмон поздравил Путина с завершением голосования по поправкам в Конституции

CentralAsia (TJ) - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе разговора глава республики поздравил Владимира Путина с успешным завершением голосования по поправкам в Конституции.

Он подчеркнул, что конституционные изменения будут служить интересам всех граждан России. В этом контексте президент Таджикистана пожелал дружественному народу России мира, благополучия и дальнейшего процветания.



Президенты двух стран также обменялись мнениями по отдельным актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня.

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