Эмомали Рахмон поздравил Путина с завершением голосования по поправкам в Конституции

- Таджикистан, политика
- 14:35, 02 июля 2020
- Просмотров: 251
CentralAsia (TJ) - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, в ходе разговора глава республики поздравил Владимира Путина с успешным завершением голосования по поправкам в Конституции.
Он подчеркнул, что конституционные изменения будут служить интересам всех граждан России. В этом контексте президент Таджикистана пожелал дружественному народу России мира, благополучия и дальнейшего процветания.
Президенты двух стран также обменялись мнениями по отдельным актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения