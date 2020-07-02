ЕБРР финансирует меры по защите от наводнений в Монголии

CentralAsia (MNG) - Более 15 тыс. человек получат прямую выгоду от устойчивой инфраструктуры, предназначенной для защиты их от сезонных наводнений, благодаря кредиту, предоставленному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Эрдэнэту, второму по величине муниципалитету Монголии.

Суверенный кредит в размере до 7 миллионов долларов поможет северному монгольскому городу, расположенному в долине между реками Сэлэнгэ и Орхон, реализовать современные меры по защите от наводнений и улучшить систему водоснабжения.





Это поможет устранить последствия десятилетий недостаточных инвестиций в муниципальные водопроводные сети. Это улучшит устойчивость водной инфраструктуры Эрдэнэт к изменению климата и решит проблемы общественного здравоохранения.





Целью инвестиций является увеличение на 32 000 домохозяйств, подключенных к центральному водоснабжению, и сокращение объема ежегодных потерь воды на 15% или 0,8 млн кубометров.





Пандемия коронавируса продемонстрировала исключительную важность высочайших стандартов гигиены и санитарии, а водоснабжение и очистка являются одними из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается страна.





В Монголии ЕБРР работает над созданием разнообразной экономики путем развития частного сектора и поддержки улучшения инфраструктуры. Банк инвестировал более 1,7 млрд евро в 104 проекта в стране с момента начала работы в 2006 году.

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