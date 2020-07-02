Великобритания готовится ко второй волне эпидемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти Великобритании с каждым днем все больше ослабляют прежние ограничения. Но при повторных вспышках заражения изоляция вновь становится правилом, пишет Euronews.

Директор службы здравоохранения Гэмпшира Алекс Уитфилд считает, что страна сумела в очень короткие сроки добавить количество реанимационных коек в отделения интенсивной терапии больниц.

«У нас получилось даже расширить их площади. Нам удалось изолировать приемные отделения и отделения, где шло лечение и выхаживание пациентов. В то же самое время мы открыли программу повышения квалификации медперсонала, и сегодня медики всех специальностей могут оказывать помощь больным COVID-19», - сказал он.

Сейчас правительство Британии подчеркивает, что приоритетом в борьбе со второй волной эпидемии станет эффективное использование имеющихся ресурсов и быстрое реагирование на угрозу. Карантинные меры могут вводиться локально, не сажая всю страну и ее население под замок. Но, как отмечается, самой эффективной мерой в противодействии распространения инфекции может быть только вакцина.

В настоящий момент в Великобритании насчитывается свыше 314 тысяч зараженных, от COVID-19 скончались почти 44 тысячи человек.