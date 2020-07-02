Состояние самого богатого в мире человека достигло рекордных $172 миллиардов

CentralAsia (CA) - Согласно рейтингу Bloomberg, состояние американского предпринимателя, основателя и главы интернет-компании Amazon Джеффа Безоса составило $171,6 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом.

Предыдущий рекорд также принадлежит Безосу, тогда, 4 сентября 2018 года его состояние было равно 167,7 миллиарду долларов.

Компания достигла нового рекорда благодаря скачку стоимости акций, по состоянию на 1 июля она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку, отмечает издание.