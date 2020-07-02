[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фото — Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса
Предыстория: Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого был диагностирован коронавирус, выздоровел. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Твиттере.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», - подписал он фотографию.

О болезни Назарбаева стало известно 18 июня.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Юная монголка Мөнхзул Төрмөнх сыграет с индийской шахматисткой
  • Состояние самого богатого в мире человека достигло рекордных $172 миллиардов
  • В Узбекистане коронавирусом заражены еще 124 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com