Фото — Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого был диагностирован коронавирус, выздоровел. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Твиттере.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», - подписал он фотографию.

О болезни Назарбаева стало известно 18 июня.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020

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