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  2 июля 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса умерли сразу 10 человек, от пневмонии — 20

CentralAsia (KZ) -  За последние сутки в Казахстане от коронавируса скончались 10 человек. Об этом 2 июля во время брифинга службы центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

Общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 198. Министр также озвучил статистику пневмонии в стране.

«За последние сутки скончались 10 пациентов от коронавирусной инфекции и 20 пациентов от пневмонии. Сейчас мы перешли на объединенную статистику, когда симптомные и бессимптомные пациенты публикуются вместе. Это нужно, чтобы понимать, какая реальная картина у нас в стране. Каждый независимо от симптомности пациент является потенциально заразным. Наша задача - понимать действующие объемы», - сказал министр.

По его словам, в стране за последние сутки выявлено порядка 1247 пациентов с пневмонией.

Коронавирус в Казахстане
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