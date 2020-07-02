[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 2 июля во время вручения государственных наград заявил о победе над коронавирусом в стране.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили. И после окончательной победы над коронавирусом обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», - сказал президент, обращаясь к медикам.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в стране коронавирусом заражены 62 424 человека, скончались 398 человек.

print
  • Представлен четырехлетний план нового премьера Монголии
  • В Узбекистане коронавирусом заражены еще 124 человека
  • Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8671


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com