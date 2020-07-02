Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 16:17, 02 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 2 июля во время вручения государственных наград заявил о победе над коронавирусом в стране.
«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили. И после окончательной победы над коронавирусом обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», - сказал президент, обращаясь к медикам.
По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в стране коронавирусом заражены 62 424 человека, скончались 398 человек.