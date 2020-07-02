Казахстан выдвинул шесть основных мер по усилению борьбы с коронавирусом в стране

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой выдвинул шесть основных мер по усилению борьбы с коронавирусом в стране.

Амбулаторная помощь.

Пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, бессимптомным и с легким течением амбулаторная помощь будет оказываться мобильными выездными бригадами. На сегодня уже созданы 380 бригад, планируется создать порядка 3 тысяч бригад.

Прикрепленное к поликлиникам население продолжит получать консультативную помощь участковых врачей и профильных специалистов в дистанционном формате. Пациенты, обратившиеся в поликлинику по показаниям, будут обслуживаться в условиях карантинных фильтров.

Скорая помощь.

Покрытие нехватки автотранспорта для скорой помощи решается совместно с акиматами за счет резервов немедицинских организаций. Из республиканского бюджета уже закуплено и ожидается поставка 807 машин скорой помощи. Для решения кадрового дефицита привлечены выпускники медицинских колледжей. Местным исполнительным органам внесено предложение дополнительно организовать Corona-taxi из различных ресурсов.

Стационарная помощь.

Ранее предусмотренная структура стационарной помощи пациентам с COVID-19 изменена. Карантинные стационары с 13 тысячами коек для контактных лиц перепрофилируются провизорные и инфекционные.

По поручению главы государства за последние трое суток дополнительно развернуто по стране 1,5 тысячи коек для пациентов с подтвержденным COVID-19 и 5 тысяч провизорных коек для пациентов с подозрением на COVID-19. На сегодня в 333 организациях задействованы 20 тысяч инфекционных и провизорных коек, из них заняты 60%. Приоритетно госпитализируются пациенты с пневмонией.

Обеспечение стационаров медицинской техникой и лекарственными средствами.

Для вновь развернутых стационаров к имеющимся в наличии 3,3 тысячам аппаратов ИВЛ дополнительно было куплено 978 аппаратов, и ведется процедура закупа еще 1000 единиц. Планируется закупить 4 тысячи кислородных концентраторов для бесперебойного обеспечения оксигенотерапии развернутых стационаров.

Для полного обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах лекарствами закуплены 59 наименований лекарств на сумму 138,8 млн тенге. Сейчас медицинские организации регионов обеспечены противовирусными препаратами для 27 тысяч пациентов. С учетом дополнительного закупа обеспеченность возрастет до 58 864 пациентов. 16 видов антибиотиков отгружаются в стационары бесперебойно.

Доступность лекарственных средств в аптеках.

До конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тысяч упаковок противовирусных препаратов от производителя с серийной оценкой безопасности, не требующей прохождения дополнительных лабораторных испытаний. Парацетамол уже начал поступать на рынок Казахстана, с конца недели поступило 700 тысяч упаковок препарата от различных производителей. В течение ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка около 800 тысяч упаковок парацетамола.

Также с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку дистрибьюторам, например, более 100 тысяч упаковок азитромицина уже поступили на рынок. Ожидается поставка на рынок левофлоксацина, амоксициллина, ципрофлоксацина, цефуроксима, цефтриаксона.

Доступность ПЦР тестирования и компьютерной томографии (КТ).

На сегодня уже проведено более 1,5 млн тестов. Ведется закуп 20 ПЦР-анализаторов, которые позволят значительно повысить пропускную способность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки. Закупаются 8 передвижных лабораторий для проведения ПЦР-тестирования. Тестирование будет проводиться по эпидемическим показаниям пациентам с симптомами, контактным лицам.

Для повышения доступности компьютерных томографов будет введено ограничение в проведении КТ – оно будет проводиться строго по направлению медицинских организаций.

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