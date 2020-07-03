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  3 июля 2020
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Россия поддержит Монголию, если решит стать полноправным членом ШОС, - дипломат

CentralAsia (MNG) -  

Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что целесообразность получения полноправного членства в ШОС активно обсуждается в Монголии.

Россия поддержит Монголию, если примет решение стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов в открытом интервью с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

«Целесообразность получения полноправного членства в ШОС активно обсуждается в Монголии. Это решение имеет как сторонников, так и противников», - сказал старший дипломат.

«Я не собираюсь влиять на выбор наших монгольских друзей, это их суверенное право, но я хочу сказать, что, если такое решение будет принято, Российская Федерация обязательно поддержит его, и я думаю, что все остальные участники ШОС будет рад видеть Монголию частью нашей большой семьи ШОС», - подчеркнул Моргулов.

На данный момент Монголия является государством-наблюдателем в ШОС.
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