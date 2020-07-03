Россия поддержит Монголию, если решит стать полноправным членом ШОС, - дипломат

CentralAsia (MNG) -

«Целесообразность получения полноправного членства в ШОС активно обсуждается в Монголии. Это решение имеет как сторонников, так и противников», - сказал старший дипломат.

«Целесообразность получения полноправного членства в ШОС активно обсуждается в Монголии. Это решение имеет как сторонников, так и противников», - сказал старший дипломат.