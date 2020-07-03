Турция оказывает поддержку сельскому хозяйству Монголии

CentralAsia (MNG) -

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации предоставляет семена люцерны (монг: таримал царгас), необходимое оборудование для создания зоны возделывания.





Государственное учреждение Турции по оказанию помощи оказало поддержку сельскому хозяйству Монголии, говорится в письменном заявлении агентства в четверг, передает aa.com.





Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) в сотрудничестве с Монгольским сельскохозяйственным университетом, факультетом животноводства и биотехнологии, осуществило сельскохозяйственный проект в стране, говорится в сообщении.





В рамках проекта «Поддержка выращивания кормов для животных» было создано 10 гектаров (24,7 акров) посевных площадей с семенами люцерны и необходимым оборудованием, привезенным из Турции.





В заявлении говорится, что повышение температуры воздуха в Монголии из-за глобального потепления вызвало различные проблемы, такие как засуха и недостаток корма для животных летом, что осложняет экономическую инфраструктуру страны и жизнь владельцев животных.





Из-за сурового зимнего климата в Монголии и присутствия около 80 миллионов животных сектор животноводства является наиболее важной отраслью экономики страны.





Проект по обмену опытом Турции в области кормления скота и земледелия с Монголией впервые начался в 2017 году и продолжился трехлетней пробной посадкой в разных частях страны в соответствии с технико-экономическим обоснованием, подготовленным турецкими сельскохозяйственными экспертами, которые изучили структуру почвы. и климатические условия Монголии.





В рамках проекта 10 гектаров огороженной экспериментальной площади в районах Алтанбулаг и Борнуур в аймаке Төв на севере Монголии были обеспечены системой орошения, моторным насосом, прессовочной установкой кормозавода и обратным пульверизатором.





TIKA также предоставила лабораторное оборудование для научных исследований на факультете животноводства и биотехнологии сельскохозяйственного университета Монголии. Руководство университета поблагодарило Турцию и TIKA за предоставленную помощь.





Таримал царгас или люцерна посевная, люцерна синяя (лат. Medicágo satíva) — травянистое растение; типовой вид рода Люцерна (Medicago) семейства Бобовые (Fabaceae).





Широко применяется как кормовое растение.

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