Даже если коронавирус мутирует, его можно диагностировать с помощью нашего тестового набора - Д. Нямбаяр

- Монголия, происшествия
- 7:53, 03 июля 2020
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CentralAsia (MNG) -
Началось тестирование отечественного производства диагностики коронавируса в Монголии. Новый тестовый комплект содержит компоненты, разработанные для предотвращения «ложноотрицательного» теста, поэтому нет необходимости повторять тест.
Ранее мы сообщали, что Монголия развивает диагностику внутри страны. Эксперты из Министерства здравоохранения, НИЦИЗ, НИЦЗ, Университета сельского хозяйства, Института ветеринарной медицины и монгольские специалисты Университета Мюнхена работают вместе.
Руководитель исследовательской группы из медицинского факультета Технического университета Мюнхена, Германия, д-р Д.Нямбаяр коротко сообщил о разработке отечественного производства диагностики коронавируса.
Импортированная коммерческая диагностика имеет структуру, которую нельзя изменить. Другими словами, если вирус мутирует, Импортированный не сможет правильно диагностировать. Поэтому, если мы купим много таких тест-наборов, однажды они будут бесполезны. Поэтому еще одним преимуществом нашего тестера является то, что мы можем менять компоненты. Другими словами, даже если вирус мутирует, он может быть диагностирован и исправлен нашими тест-наборами.Если мы покупаем тестер из любой страны, он разрабатывается в соответствии с технологиями той страны. Например, мы покупаем много тестовых наборов из Германии, но у них есть совместимое и несовместимое оборудование в Монголии, - говорит Д.Нямбаяр.
Компоненты положительного и отрицательного контроля, которые являются важной частью диагностики, были разработаны. В настоящее время состояние стабилизировано и проверено и образцы пациентов с НИЦИЗ были протестированы и подтверждены. Мы завершим стандартные диагностические руководства и представим их ВОЗ, - сказал Д. Ганзориг, специалист отдела политики и планирования Министерства здравоохранения.
Коронавирус в Монголии
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