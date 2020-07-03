Даже если коронавирус мутирует, его можно диагностировать с помощью нашего тестового набора - Д. Нямбаяр

CentralAsia (MNG) -

Импортированная коммерческая диагностика имеет структуру, которую нельзя изменить. Другими словами, если вирус мутирует, Импортированный не сможет правильно диагностировать. Поэтому, если мы купим много таких тест-наборов, однажды они будут бесполезны. Поэтому еще одним преимуществом нашего тестера является то, что мы можем менять компоненты. Другими словами, даже если вирус мутирует, он может быть диагностирован и исправлен нашими тест-наборами.Если мы покупаем тестер из любой страны, он разрабатывается в соответствии с технологиями той страны. Например, мы покупаем много тестовых наборов из Германии, но у них есть совместимое и несовместимое оборудование в Монголии, - говорит Д.Нямбаяр.