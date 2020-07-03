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  3 июля 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зарегистрировано еще 82 новых случая заражения коронавирусом, общее количество зараженных достигло 9078 человек.

Из 82 новых случаев 33 зафиксированы в Джизакской области (6 - в контакте с зараженными, 27 - среди населения), 26 — в Ташкенте (6 - в контакте с зараженными, 20 - среди населения), 17 — в Ташкентской области (12 - в контакте с зараженными, 4 - среди населения, 1 международный водитель грузовика), 6 — в Навоийской области.

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