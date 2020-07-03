Ким Чен Ын объяснил, почему коронавируса нет в КНДР

- Азия и мир, общество
- 9:31, 03 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, как стране удается не допустить коронавирус.
По его словам, вирус удается удержать благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, пишет РИА Новости.
«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.
По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, остигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии.
По официальным данным, в КНДР на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.