Ким Чен Ын объяснил, почему коронавируса нет в КНДР

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CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, как стране удается не допустить коронавирус.



По его словам, вирус удается удержать благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, пишет РИА Новости.



«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, остигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии.



По официальным данным, в КНДР на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.