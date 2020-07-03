[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ким Чен Ын объяснил, почему коронавируса нет в КНДР
Фото: Reuters
Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, как стране удается не допустить коронавирус.

По его словам, вирус удается удержать благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, пишет РИА Новости.

«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, остигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии.

По официальным данным, в КНДР на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

print
  • В Узбекистане число зараженных коронавирусом превысило 9 тысяч
  • Гонка за вакциной от коронавируса. Кому и когда она достанется?
  • В Узбекистане почти 9 тысяч человек заражены коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com