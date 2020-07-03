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  3 июля 2020
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В Монголии не выявлены новые случаи коронавируса за сутки

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии случаи заражения коронавирусом не выявлены. Об этом 3 июля во время брифинга сообщила начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ А.Амбасэлмаа.

По ее словам, 2 июля в стране было проведено 194 теста на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.

Студент и международный водитель грузовика, прибывшие из России через КПП Алтанбулаг, прошли лечение в течение 19 дней и сегодня были выписаны, общее число выздоровевших достигло 179.


Коронавирус в Монголии
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