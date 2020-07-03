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  3 июля 2020
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Вчера 540 граждан Монголии вернулись на родину, - Минздрав

CentralAsia (MNG) -  Во время пресс-конференции Министерства здравоохранения Д.Нарангэрэл, начальник управления ведомства проинформировала о ситуации с коронавирусной инфекции в мире и в стране.

«Во всем мире коронавирусом было заражено 10,9 миллиона человек, а 522 тысячи умерли. За последние 24 часа более 180 000 человек были инфицированы. В нашей стране вчера был изолирован 541 человек и 274 человека покинули изоляцию. По всей стране под наблюдением находится 2712 человек. Вчера 420 человек прибыли из Южной Кореи, 24 из США и 96 приехали через КПП Замын-Ууд. По состоянию на 3 июля, общее количество выздоровевших в Монголии пациентов составляет 179 человек, и 41 пациент в настоящее время проходит лечение Covid-19 в НИЦИЗ», - сказала она.

Коронавирус в Монголии
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